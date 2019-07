Actualidade

O Paquistão abriu hoje integralmente o seu espaço aéreo à aviação civil, quase cinco meses após o agravamento da escalada militar com a Índia devido à disputada região de Caxemira.

"Com efeito imediato, o espaço aéreo do Paquistão está aberto a todo o tipo de tráfego civil", afirmou a Autoridade de Aviação Civil (AAC) paquistanesa, em comunicado.

O Paquistão fechou o espaço aéreo a 27 de fevereiro, o que provocou o cancelamento de todos os voos nacionais e desviou voos internacionais, tendo as autoridades paquistanesas retomado as operações parcialmente, desde então, em vários aeroportos do país.