Actualidade

As inundações e os deslizamentos de terra causados pelas chuvas torrenciais das monções provocaram pelo menos 180 mortos no sul da Ásia, segundo um novo balanço feito hoje pelas autoridades dos países afetados.

As monções, que ocorrem de junho a setembro, são cruciais para a irrigação de culturas e para o abastecimento de água nesta região que abriga um quinto da população mundial. No entanto, todos os anos as chuvas causam destruição e mortes.

Na segunda-feira, pelo menos cinco crianças morreram afogadas no Bangladesh e centenas de milhares de pessoas foram afetadas pelas inundações. No Nepal, pelo menos 67 pessoas morreram nas cheias.