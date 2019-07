Actualidade

O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, ordenou hoje a realização de um relatório sobre os acampamentos de ciganos no país para localizar aqueles que estão ilegais e "preparar um plano de desalojamento".

Matteo Salvini, que é também vice-primeiro-ministro e líder do partido da Liga (de extrema-direita), pediu aos presidentes das câmaras municipais de todo o país para fazerem um relatório sobre os vários tipos de povos nómadas e ciganos presentes no território e entregar o documento no prazo de duas semanas, anunciou o ministério em comunicado.

"O objetivo é verificar a presença de campos ilegais para estabelecer um plano de expulsão", explicou Salvini, sublinhando que a prioridade deve ser dada "às situações de ilegalidade e degradação que frequentemente se registam nesses acampamentos" e que "constituem um perigo para a ordem pública e a segurança".