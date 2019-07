Actualidade

A ministra do Mar disse hoje haver condições para aumentar a quota de captura de sardinha, contrariando as declarações do diretor-geral das Pescas da Comissão Europeia, que assinalou que o 'stock' em Portugal e Espanha está "em mau estado".

"Entendo que será um desconhecimento sobre os últimos dados que nós já temos, já analisámos, e que permitem com certeza termos aqui pelo menos uma base para pedirmos um ligeiro aumento daquilo que é a quantidade a pescar pelos nossos pescadores e pelos pescadores espanhóis", disse a ministra.

Numa entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, o diretor-geral das Pescas da Comissão Europeia, João Aguiar Machado, estimou que Portugal e Espanha ainda tenham de "apertar mais a cintura" nos limites impostos à captura de sardinha, considerando ser a única forma de assegurar a continuidade da pesca ibérica.