O ministro da Defesa anunciou hoje que o centro multinacional de treino de helicópteros vai localizar-se na base aérea de Sintra e funcionará a partir de 2021, com um investimento português de quatro milhões de euros.

João Gomes Cravinho fez este anúncio numa conferência de imprensa que decorreu no Ministério da Defesa Nacional, em Lisboa, no final de uma reunião com o diretor executivo da Agência Europeia de Defesa, Jorge Domecq.

"Tive oportunidade de agradecer ao embaixador Domecq pelo trabalho que fez para criar as condições para que o centro de formação multinacional de helicópteros viesse para Portugal, e estaremos efetivamente em condições de abrir esse centro de formação em Sintra, em 2021", afirmou o ministro da Defesa na conferência de imprensa conjunta.