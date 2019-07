Actualidade

A nomeação do presidente da Associação Portuguesa de Bioética, Rui Nunes, para a equipa de conselheiros do Papa Francisco, ocorrida em fevereiro, foi revogada, anunciou hoje a Pontificia Accademia Pro Vita (Academia Pontifícia para a Vida).

Na sua página oficial, a academia refere que "depois de alguns meses e tendo em conta a publicação de vários artigos em órgãos de comunicação social portugueses, assim como uma mais aprofundada avaliação do trabalho científico do professor relativamente ao tema do fim da vida, a academia chegou, de completo acordo com o Rui Nunes, à revogação da nomeação".

A revogação da nomeação foi feita através de uma carta que o presidente da academia assinou e enviou ao catedrático português, salienta.