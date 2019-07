Madeira

A instrução do processo relativo à queda de uma árvore na freguesia do Monte, no Funchal, que em 2017 provocou a morte de 13 pessoas, arranca a 04 de outubro, disse hoje fonte do Tribunal da Comarca da Madeira.

Segundo um despacho assinado pela juíza de instrução criminal (JIC) Susana Mão de Ferro, o início da instrução, fase facultativa em que um JIC decide se o processo segue e em que moldes para julgamento, realiza-se às 14:30 de dia 04, com a audição da vice-presidente e vereadora do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, realizando-se o interrogatório ao chefe de Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, Francisco Andrade, no dia 11, à mesma hora.

A 04 de janeiro de 2018, o Ministério Público (MP) confirmou a constituição de três arguidos ainda na fase de inquérito: o então presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, bem como Idalina Perestrelo e Francisco Andrade.