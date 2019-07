Actualidade

Christine Lagarde apresentou hoje a demissão do cargo de diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), com efeito a 12 de setembro, e o Conselho Executivo aceitou o pedido, elogiando a sua "excecional" administração e liderança "inovadora e visionária".

"Reuni-me hoje com o Conselho Executivo e entreguei a minha demissão com efeito a partir de 12 de setembro de 2019", informa Christine Lagarde num comunicado.

Lagarde já tinha renunciado às suas funções de diretora-geral do FMI, mas não tinha ainda apresentado demissão do cargo.