Eleições

O PSD defendeu hoje um novo modelo de gestão dos hospitais públicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), sem fechar a porta às PPP, e a mudança simbólica do nome do Ministério da Saúde para "da Promoção da Saúde".

A contratualização de médicos de família do setor social e privado, o alargamento do atual programa de listas de espera para cirurgias às consultas e exames e o aumento em 25% da rede de cuidados continuados e paliativos são outras das medidas que constam do documento hoje apresentado com as linhas fundamentais para a Saúde que irão integrar o programa eleitoral do PSD às legislativas de 06 de outubro.

No texto, apresentado na sede nacional do PSD pelo presidente Rui Rio, reitera-se que os sociais-democratas não "fecham as portas" às Parcerias Público Privadas (PPP) na Saúde, desde que prestem "serviço de melhor qualidade e a mais baixo custo", e retoma-se uma ideia já avançada por Rui Rio de agravar fiscalmente produtos nocivos à saúde, como o açúcar o sal.