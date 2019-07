Actualidade

A Câmara de Lisboa terminou o mês de maio com um passivo de 870 milhões de euros, uma redução de 34 milhões face ao registado no final do ano passado, anunciou hoje a autarquia.

A informação foi prestada pelo vereador com o pelouro das Finanças, João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito na lista do PS), na sessão plenária da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), durante a apresentação do relatório de gestão e demonstrações financeiras consolidados de 2018.

Defendendo que "a situação económico-financeira do município é completamente sustentável", o autarca destacou que o passivo total da câmara baixou dos 904 milhões de euros registados em 31 de dezembro do ano passado para 870 milhões no final de maio.