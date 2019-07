Sporting

A advogada do antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes considerou hoje que o juiz foi engando pelos despachos de apresentação e pela própria acusação do ataque à academia do Sporting, em Alcochete.

"Vossa excelência também foi enganado", afirmou Sandra Martins, no último dia das alegações finais do debate instrutório, que decorreram no Tribunal Criminal de Lisboa, tecendo críticas à acusação e à procuradora do Ministério Público (MP) Cândida Vilar.

"A investigação é inexistente, pobre e mal feita e a acusação não tem factos concretos, pelo que é nula", afirmou a advogada, que, além de Fernando Mendes, representa mais seis arguidos.