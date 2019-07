Actualidade

A estreia de "Midsommar", a presença do realizador norte-americano Ari Aster e a celebração dos 40 anos de "Alien - O Oitavo Passageiro" acontecem em setembro, no MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa.

"São muitas as propostas para deixar a triscaidecafobia [medo do número 13] em casa", revelou hoje a organização, a propósito da 13.ª edição do MOTELX, que acontecerá no cinema São Jorge, de 10 a 15 de setembro.

Da programação hoje apresentada em Lisboa, a direção do MOTELX revelou a presença do realizador norte-americano Ari Aster, que apresentará "Midsommar" em estreia, descrito pela revista Variety como um filme de 'horror folk', inspirado numa festividade da cultura popular da Suécia.