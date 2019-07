Actualidade

O escritor José Luís Peixoto apresentou terça-feira em Brasília o seu mais recente romance "Autobiografia" e sublinhou à Lusa a importância de o fazer ao lado da personagem, escritora e viúva de Saramago, Pilar del Río.

José Saramago é um dos personagens do novo romance do português José Luis Peixoto, dando mote para uma conversa no Auditório Camões - naquela que é a sua terceira e última apresentação em solo brasileiro - com a escritora espanhola e viúva do Nobel da Literatura, Pilar del Río, também ela presente em "Autobiografia".

"A Pilar é uma das personagem do meu livro e para mim é interessante estar aqui com ela, tanto pelo papel de personagem, como pelo facto de ser uma pessoa que conheço há muitos anos e com quem tenho uma relação", afirmou em entrevista à agência Lusa o escritor português.