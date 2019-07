Actualidade

As receitas do jogo VIP nos casinos de Macau atingiram os 71,8 mil milhões de patacas (7,9 mil milhões de euros) no primeiro semestre de 2019, uma descida de 14,5% em relação ao período homólogo de 2018.

Para este resultado contribuiu também a perda no valor arrecadado no segundo trimestre deste ano (34,61 mil milhões de patacas), se comparado com o período homólogo do ano passado (41 mil milhões de patacas), segundo dados divulgados terça-feira pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos.

Os números apurados entre abril e junho demonstram igualmente uma descida de 2,59 mil milhões de patacas em relação aos primeiros três meses de 2019 (37,2 mil milhões de patacas).