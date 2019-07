Actualidade

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima congratulou-se hoje com o Prémio Gunbenkian 2019, considerando que é o reconhecimento do trabalho desenvolvido em 29 anos e um incentivo para continuar a apoiar as vítimas de violência e crime.

Em comunicado, a associação agradece o galardão, que será entregue na sexta-feira, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e disse que o toma como "o reconhecimento de um trabalho de mais de 29 anos com as vítimas de violência e de crime".

A APAV referiu que o Prémio Gulbenkian 2019 constitui um incentivo à continuação da sua missão: "enquanto projeto inovador na sociedade portuguesa, ao serviço do país, do desenvolvimento e da coesão social, apoiar quem é vítima de crime e promover a defesa dos direitos das vítimas".