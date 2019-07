Actualidade

Pelo menos 13 pessoas morreram no desmoronamento de um edifício residencial, na terça-feira, em Mumbai, no oeste da Índia, indicaram hoje as autoridades, enquanto prosseguem as operações de resgate.

O anterior balanço apontava para dois mortos. Até ao momento, foram resgatadas dez pessoas com vida.

Os corpos de quatro mulheres e nove homens foram encontrados entre os escombros de um prédio de quatro andares no bairro de Dongri, informou, em comunicado, o Departamento de Gestão de Desastres de Mumbai, capital do estado de Maharashtra.