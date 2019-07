Actualidade

A banda de culto norte-americana Coven, pioneira do chamado rock oculto e que começou a carreira em 1967, atua pela primeira vez em Portugal na sexta-feira, no festival Woodrock, em Quiaios, Figueira da Foz, anunciou a organização.

Os Coven, cuja denominação provém do imaginário ligado às ciências ocultas, magia e bruxaria, são uma banda liderada pela vocalista Jinx Dawson, cofundadora do grupo aos 17 anos - hoje tem 69 - com o baixista Oz Osborne e o baterista Steve Ross. Causou escândalo nos EUA em 1969, com o seu álbum de estreia "Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls", devido ao conteúdo considerado satânico e à apologia e glorificação feita a Satanás.

No álbum aparece, pela primeira vez na história do rock, o chamado 'símbolo dos chifres' (os dedos mindinho e indicador espetados, anos mais tarde disseminado a nível planetário em concertos de hard rock e heavy metal), mas também cruzes invertidas, chamas e artefactos relacionados com o ocultismo na recriação de um ritual satânico, com Jinx Dawson deitada nua num altar, rodeada pelos membros da banda.