O deputado veterano Kou Hoi In foi hoje eleito presidente da Assembleia Legislativa (AL) de Macau, sucedendo a Ho Iat Seng, que renunciou ao cargo para se candidatar a chefe do Executivo.

Membro do hemiciclo desde 1991, o mais antigo deputado em exercício obteve o voto de 29 deputados, entre 32. Dois parlamentares votaram em branco e o deputado de ascendência portuguesa José Pereira Coutinho contou um voto.

"Obrigado, agradeço a confiança que os colegas me deram para assumir esta responsabilidade. Vou envidar os maiores esforços para assumir e cumprir as nossas tarefas (...) e também em prol do desenvolvimento de Macau", declarou Kou Hoi In, no plenário.