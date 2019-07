Actualidade

A organização do Festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, alterou a localização dos palcos, nomeadamente do principal, para tornar o recinto "mais respirável" e, assim, superar as 40 mil pessoas por dia, disse hoje à agência Lusa.

Depois de no ano passado estrear o novo recinto, na Antiga Seca do Bacalhau, em Gaia, no distrito do Porto, que é três vezes maior do que o anterior, Jorge Lopes, responsável da PEV Entertainment, promotora do festival, espera agora ultrapassar a lotação de 2018, que rondou as 40 mil pessoas por dia, e chegar às 50 mil.

"Ainda não temos dias esgotados, mas a venda de bilhetes está a ser superior à do ano passado, nomeadamente para sábado e domingo", disse.