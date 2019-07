Actualidade

A fadista Carminho vai percorrer a Europa, com 16 concertos, e apresentar mais oito espetáculos em Portugal, no âmbito da digressão do seu último disco "Maria", com mais de 20 novas datas, anunciou hoje a agência Ruela Music.

Depois dos concertos nos Coliseus de Lisboa e Porto, em maio, e de espetáculos pela América Latina, a digressão "Maria" vai passar pela Covilhã e por Carcavelos, nos dias 20 e 21 de julho.

Em agosto, Carminho vai atuar, no dia 03, em Barcelos e, no dia 12, em Vizela, no distrito de Braga, no dia 14, no Montijo, em Setúbal, e no dia 17, em Malveira, no distrito de Lisboa.