Actualidade

Os novos filmes dos realizadores portugueses Basil da Cunha, João Nicolau e Pedro Costa integram a competição internacional do Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, anunciou hoje a organização.

Por seu lado, na secção Pardi di Domani, encontra-se a coprodução portuguesa "Vulcão: O que sonha um lago?", da romena Diana Vidrascu, desenvolvida em residência artística no âmbito do festival açoriano Walk & Talk.

Num texto publicado na página do evento, a organização do festival salienta, em particular, o regresso do cineasta Pedro Costa a Locarno, onde já foi premiado por filmes como "No Quarto de Vanda" e, mais recentemente, "Cavalo Dinheiro".