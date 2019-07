Actualidade

O representante da Repórteres Sem Fronteiras (RSF) na Turquia, Erol Önderoglu, acusado de "propaganda terrorista" por colaborar com um jornal pró-curdo, foi hoje absolvido por um tribunal turco.

A decisão do juiz de absolver Önderoglu, que não estava presente no tribunal, foi recebida com aplausos, refere a agência de notícias francesa AFP.

Erol Önderoglu enfrentava mais de 14 anos de prisão por ter participado numa campanha de solidariedade com o jornal Özgür Gündem, associado à rebelião curda.