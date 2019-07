Actualidade

O novo presidente da Assembleia Legislativa (AL) de Macau, Kou Hoi In, afirmou hoje querer contribuir para a diversificação da economia do território, muito dependente do jogo, e dar voz às diferentes opiniões da sociedade.

"Estamos nesta fase crucial da história de Macau, se não trabalharmos nesse sentido [da diversificação da economia] podemos ser marginalizados, por isso espero contribuir", afirmou o empresário de 66 anos, em declarações aos jornalistas após a tomada de posse.

Eleito quase por unanimidade, com 29 votos de 32 deputados, o mais antigo deputado do hemiciclo manifestou vontade de trabalhar com o Executivo para "promover o desenvolvimento da economia de Macau e contribuir para a prosperidade do território".