Inquérito/CGD

O PS liga as perdas da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no mandato de Carlos Santos Ferreira ao início da crise financeira, de acordo com as propostas de alteração ao relatório da comissão parlamentar de inquérito ao banco público.

"Pelo que foi apurado, a maioria das perdas teve origem nos anos do mandato da administração liderada por Carlos Santos Ferreira [2005-2007], sendo contudo de referir que esse mandato coincide com a eclosão da crise financeira iniciada em 2007", pode ler-se na proposta do PS para uma das conclusões do relatório da segunda comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD a que a Lusa teve acesso.

A conclusão na proposta de relatório elaborada pelo deputado relator João Almeida (CDS-PP) não inclui uma referência ao início da crise financeira.