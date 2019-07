Acidente/Borba

Os 19 familiares e herdeiros das vítimas mortais da derrocada da estrada 255 em Borba (Évora) já receberam as indemnizações do Estado, num total de 1,6 milhões de euros, disse hoje à Lusa fonte do Ministério das Finanças.

As ordens de transferência das indemnizações aos 19 familiares e herdeiros das cinco vítimas mortais foram concluídas no final de junho e os montantes já estão disponíveis nas respetivas contas, indicou a fonte.

No total, precisou a fonte, o Ministério das Finanças transferiu 1.626.706 euros atribuídos aos 19 familiares e herdeiros das vítimas mortais com direito a indemnização por morte e que pediram indemnizações e aceitaram os valores propostos pela provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral.