Actualidade

Os novos filmes dos realizadores portugueses Basil da Cunha, João Nicolau e Pedro Costa integram a competição internacional do Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, anunciou hoje a organização.

Por seu lado, na secção Pardi di Domani, encontra-se a coprodução portuguesa "Vulcão: O que sonha um lago?", da romena Diana Vidrascu, desenvolvida em residência artística no âmbito do festival açoriano Walk & Talk, enquanto Maya Kosa e Sérgio da Costa mostram "L'île aux oiseaux", uma produção suíça a concurso na secção Cineastas do Presente.

Fora de competição vai ser apresentado "Prazer, Camaradas!", de José Filipe Costa.