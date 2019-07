Actualidade

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, admitiu hoje que os últimos nove moradores do prédio Coutinho poderão ser retirados "coercivamente", considerando que são "ocupantes ilegais" de seis frações do edifício.

"Tomaremos todas as decisões que estiverem previstas dentro da lei e dentro da lei está prevista a tomada de posse coerciva", referiu o autarca.

José Maria Costa sublinhou que a sociedade VianaPolis "está mandatada para retirar coercivamente os ocupantes ilegais de seis frações" e que poderá recorrer a essa medida, se tal se afigurar necessário.