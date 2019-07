Actualidade

O Festival Internacional de Música de Marvão regressa este ano àquele município de Portalegre, de sexta-feira a 28 de julho, com 42 concertos e mais de 600 músicos nacionais e internacionais em que "cada um é um destaque".

Segundo o diretor artístico, o maestro e violinista alemão Christoph Poppen, o evento "está construído de forma a que cada concerto é, em si, um destaque", com atuações de orquestras à noite e de agrupamentos de música de câmara durante o dia, explicou à Lusa.

A Orquestra de Câmara de Colónia, da Alemanha, dá vários concertos com solistas internacionais "de grande renome", entre eles o violoncelista francês Aurelien Pascal, numa edição que assinala a estreia do Teatro Nacional de São Carlos, numa noite de ópera no Castelo de Marvão, no domingo, intitulada "Viva Italia", e com a companhia da Orquestra Sinfónica Portuguesa.