Actualidade

O traficante de droga mexicano Joaquín Guzmán, conhecido como 'El Chapo', foi hoje condenado a prisão perpétua por um juiz federal de Nova Iorque, num processo judicial que começou em 2016 com a sua detenção no México.

Os advogados do narcotraficante mais poderoso desde o fim do 'reinado' do colombiano Pablo Escobar, em 1993, já anunciaram que vão recorrer da sentença.

Antes de ser condenado, Joaquin Guzman disse que lhe foi negado um julgamento justo acrescentando que o juiz não investigou completamente as alegações de má conduta do jurado.