Eleições

O atual ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, vai ser novamente o cabeça de lista do PS pelo círculo eleitoral de Aveiro, enquanto o autarca Raul Castro encabeçará a lista socialista em Leiria.

A escolha destes dois cabeças de lista do PS foi transmitida à agência Lusa pela secretária-geral adjunta dos socialistas, Ana Catarina Mendes, que tem coordenado o processo de elaboração das listas de candidatos a deputados com o líder deste partido, António Costa.

Pedro Nuno Santos, 43 anos, atual ministro e antes secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares entre novembro 2015 e fevereiro de 2019, é considerado um dos potenciais candidatos à sucessão de António Costa no cargo de secretário-geral do PS. Esteve na primeira linha da construção e manutenção da atual solução política governativa baseada num executivo minoritário socialista com suporte parlamentar do Bloco de Esquerda, PCP e PEV.