Actualidade

O PCP apresentou hoje uma proposta para que a isenção das taxas moderadoras inclua a passagem de receitas e prescrições feitas nos serviços de urgências e os doentes crónicos.

O anúncio foi feito pelo PCP antes do início da audição da ministra da Saúde, Marta Temido, na Comissão Parlamentar de Saúde no âmbito da discussão na especialidade do Projeto de Lei do Bloco de Esquerda "Dispensa a cobrança de taxa moderadora nos cuidados de saúde primários e nas demais prestações de saúde sempre que a origem de referenciação para estas for o SNS".

Em declarações aos jornalistas, a deputada comunista Carla Cruz afirmou que o PCP considera que "o texto que está na Lei de Bases da Saúde é mais amplo do que a iniciativa legislativa que está hoje em discussão na especialidade" relativamente aos cuidados de saúde primários e às prestações de saúde que sejam referenciadas pelo SNS.