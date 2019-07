Actualidade

O presidente do conselho de administração da Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB) disse que os remanescentes 3,5% da dispersão de capital deverão ir para bolsa no próximo ano, congratulando-se com a colocação, hoje, dos primeiros 4%.

"Os planos subsequentes para a conclusão do processo de colocação dos 7,5% das ações inclui: a avaliação do processo de colocação da primeira tranche; determinação do momento e condições de colocação do remanescente 3,5% das ações; em princípio essa colocação terá lugar no próximo ano de 2020", disse o presidente do Conselho de Administração da HCB, Pedro Couto.

No discurso proferido na Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), esta tarde, o responsável disse que esperar que "com esta iniciativa a HCB tenha dado o seu singelo contributo para a maior inclusão económica dos moçambicanos, para a dinamização do mercado de capitais em Moçambique e para uma maior credibilidade da empresa junto dos seus principais 'stakeholders'".