Actualidade

Um cadáver foi encontrado hoje no rio Lis na freguesia de Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande, no distrito de Leiria, disse à agência Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 16:27 e no local estiveram 15 operacionais apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros, GNR e VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação].

O comandante dos Voluntários da Vieira, João Lavos, acrescentou que o alerta foi dado aos bombeiros por um popular, que encontrou um corpo a boiar no rio.