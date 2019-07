Moçambique/Ataques

As Nações Unidas alertaram hoje para o aumento das ações de "grupos terroristas" e de tráfico de drogas em Moçambique, considerando que o país está vulnerável após a passagem de dois ciclones neste ano.

"Grupos terroristas e do crime organizado estão a aproveitar a situação precária para o comércio ilícito ou recrutando moradores desesperados por compensar as suas perdas ", alertou César Guedes, representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) em Moçambique, em comunicado distribuído hoje à imprensa.

De acordo com as Nações Unidas, os "grupos terroristas" aumentaram, desde janeiro de 2019, a intensidade dos ataques, tendo deixado mais de uma dúzia de mortos somente em junho deste ano.