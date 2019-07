Actualidade

A Secção Especializada do Cinema e do Audiovisual (SECA) do Conselho Nacional de Cultura deixará de ser ouvida sobre a constituição de júris dos concursos de apoio financeiro ao setor, segundo apreciações parlamentares aprovadas hoje pelos deputados.

Esta é uma das mudanças aprovadas hoje, por maioria, na comissão parlamentar de Cultura, no âmbito de apreciações parlamentares apresentadas pelo PCP, Bloco de Esquerda, PSD e CDS-PP, e sobre as quais tinha sido criado um grupo de trabalho.

À Lusa, o coordenador desse grupo de trabalho, o deputado socialista Jose Magalhães, explicou que em causa estava "um número cirúrgico de alterações" à regulamentação da lei do cinema, que causou polémica entre 2017 e 2018, precisamente por causa da forma como são escolhidos os júris dos concursos.