Inquérito/CGD

Uma proposta do PSD para inclusão no relatório da comissão de inquérito à CGD que existiu "coincidência temporal" entre os empréstimos a José Berardo e o acordo com o Governo para a exposição das obras foi hoje aprovada pelos deputados.

"Existe uma coincidência temporal entre a concessão dos empréstimos da Caixa Geral de Depósitos [CGD] a Joe Berardo com o acordo do Governo acionista da Caixa para que a sua coleção pudesse ser exposta no Centro Cultural de Belém [CCB]", de acordo com a proposta do PSD, lida pelo deputado Duarte Pacheco.

A proposta do PSD foi aprovada com 10 votos a favor, de todos os grupos parlamentares (PSD, BE e PCP) exceto do PS, que se absteve, num total de sete votos.