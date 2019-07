Inquérito/CGD

A comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) aprovou hoje a conclusão do PSD que atribui responsabilidade ao Governo PS de José Sócrates pelo "período mais crítico" do banco público.

A proposta de alteração às conclusões do relatório da comissão de inquérito foi aprovada com votos a favor de PSD, CDS-PP e BE, com abstenção do PCP e voto contra do PS.

Esta nova conclusão da comissão de inquérito da CGD refere que "não pode ser ignorada a responsabilidade política, em particular do Governo em funções no período mais crítico de 2005-2008, durante o qual se verificou não só uma penalizadora omissão de fiscalização acionista, mas também se registaram várias práticas que diretamente contribuíram para os problemas gerados".