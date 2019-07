Eleições

O Bloco de Esquerda (BE) vai apresentar na próxima legislatura uma proposta para despenalização da morte assistida, medida que consta do programa eleitoral para as legislativas de 06 de outubro.

De acordo com o excerto do programa eleitoral, ao qual a agência Lusa teve acesso, o BE "assume o compromisso de apresentar na próxima legislatura uma proposta de despenalizac¸ão da morte assistida nos mesmos termos da que apresentou em 2018".

"Essa proposta despenalizará a atuac¸a~o de quem, face a um pedido reiterado de algue´m com doenc¸a fatal e irreversi´vel e com um sofrimento insuporta´vel, comprovados por dois me´dicos, colabore na concretizac¸a~o da antecipac¸a~o da morte pedida por essa pessoa", continua o documento.