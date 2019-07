Eleições

A coordenadora do BE defendeu hoje que no final de vida de uma pessoa "todas as escolhas são dignas" e que "um país só é digno se respeitar", por isso vai apresentar uma proposta de despenalização da morte assistida.

"Todas as pessoas têm que ter o direito, no fim da sua vida, a fazer escolhas, as escolhas que querem fazer", começou por dizer a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE).

Catarina Martins anunciou esta medida em Lisboa, num jantar de homenagem ao antigo coordenador do partido João Semedo (que faleceu faz hoje um ano) e de comemoração do acordo partidário que vai permitir viabilizar a nova Lei de Bases da Saúde.