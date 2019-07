Actualidade

O Presidente da República promulgou hoje o diploma que autoriza o Governo a criar o regime jurídico da atividade de segurança privada armada a bordo de navios de bandeira portuguesa e que atravessem áreas de alto risco de pirataria.

O anúncio desta promulgação consta de uma nota publicada no site oficial da Presidência da República.

Em causa está a criação do quadro legal que permite que os navios registados em Portugal possam passar a contratar empresas de segurança privadas para a prestação de serviços de segurança sempre que atravessem zonas de elevado risco de pirataria, solução que, segundo precisou a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, durante a discussão na generalidade, no parlamento, permitirá reforçar a competitividade do setor marítimo nacional.