Inquérito/CGD

Deputados de vários grupos parlamentares regozijaram-se hoje pelas conclusões da comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), com o PS a dizer-se de "consciência tranquila" e o PSD a esperar que estes casos não se repitam.

"A postura e atuação do PS nesta comissão de inquérito não foi uma tentativa de proteger algo ou alguém, mas também não procurámos fazer ataques ou alguma situação por conveniência partidária. Estamos de consciência tranquila", disse o deputado João Paulo Correia aos jornalistas, à saída da reunião que aprovou por unanimidade o relatório da segunda comissão parlamentar de inquérito à gestão e recapitalização da CGD.

Questionado como é que o PS lida com a herança do período de José Sócrates (que foi primeiro-ministro entre 2005 e 2011, um dos períodos mais visados pela comissão parlamentar), o deputado socialista declarou que "as conclusões apontaram falhas a todas as administrações da Caixa Geral de Depósitos entre 2000 e 2015".