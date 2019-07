Actualidade

A Câmara dos Representantes dos EUA condicionou na quarta-feira as vendas de armas à Arábia Saudita, Espanha, Reino Unido e Itália à autorização do Congresso, depois de o Senado ter votado no mesmo sentido em junho.

Esta decisão é um revés para o Presidente norte-americano, que ainda a pode vetar, contudo.

A votação, com 238 votos contra 190, que teve o apoio de todos os democratas, quatro republicanos e ainda de um eleito independente, autoriza uma iniciativa legal destinada a bloquear a venda de armas à Arábia Saudita decidida por Trump, contra a autoridade e o controlo do Congresso.