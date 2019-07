Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 18 jul 2019 (Lusa) - O Ministério da Educação lançou hoje uma campanha para sensibilizar pais, alunos, professores e diretores escolares a adotar medidas que reduzam o peso excessivo das mochilas, como o uso partilhado dos manuais de forma rotativa.

"Mochila leve - sugestões para levar às costas" é o 'slogan' da campanha criada pelo ministério que acredita que "mudanças de hábitos simples, rotinas facilmente alteráveis e atenção aos pormenores podem fazer a diferença". (NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO, NO SEGUNDO PARÁGRAFO, DO ´SLOGAN' DA CAMPANHA).

"Promover o uso partilhado dos manuais de forma rotativa, alternando o dia em que diferentes alunos levam os livros para a aula" é uma das nove recomendações do Ministério da Educação para os professores e diretores escolares.