Pelo menos 24 pessoas morreram hoje num estúdio de animação devastado por um incêndio aparentemente criminoso na cidade de Quioto, no Japão, de acordo com as autoridades locais.

Segundo a agência de notícias AFP, o balanço de mortos neste incêndio subiu de 13 para pelo menos 24 mortos, após a descoberta de mais pessoas sem vida no edifício, segundo informações dos bombeiros no local.

Os bombeiros também confirmaram que cerca de 35 pessoas ficaram feridas no incêndio, muitas delas com gravidade.