Actualidade

Os credores reprovaram a proposta de aquisição da maior fábrica de cogumelos portuguesa, a Sousacamp, por falta de garantias financeiras, disse hoje à Lusa o administrador judicial do processo de insolvência, Bruno Costa Pereira.

A data limite para os credores, o maior dos quais o Novo Banco, se pronunciarem sobre a proposta de recuperação terminou na quarta-feira e a decisão foi de rejeição por falta de garantias financeiras do consórcio constituído por dois empresários, um espanhol e outro belga.

O administrador judicial explicou à Lusa que a empresa de cogumelos, que tem 90% do mercado português, segue agora para liquidação, mas vai continuar a laborar normalmente e até ao final do ano espera ter a solução definitiva entre "um conjunto de 'players' (operadores)" nacionais e estrangeiros que já manifestou interesse no grupo.