Actualidade

A Comissão Europeia multou hoje a tecnológica norte-americana Qualcomm, que produz componentes para telemóveis, em 242 milhões de euros por abuso de posição dominante no mercado na tecnologia de terceira geração (3G), uma coima "histórica", segundo Bruxelas.

"A Comissão Europeia multou a Qualcomm em 242 milhões por abusar da sua posição dominante no mercado de 'chipsets' [componentes eletrónicos que permitem a ligação à internet] na tecnologia 3G", indica o executivo comunitário em comunicado.

Após uma investigação, Bruxelas concluiu, assim, que "a Qualcomm vendeu abaixo do custo de mercado com o objetivo de forçar a sua concorrente, Icera, a sair do mercado, o que é ilegal nas regras de concorrência da UE", acrescenta.