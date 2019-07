Actualidade

O endividamento do setor não financeiro aumentou em maio para 729,6 mil milhões de euros, mais 3,4 mil milhões de euros face ao mês anterior, divulgou hoje o Banco de Portugal.

Do total de 729,6 mil milhões de euros registados em maio, 328,5 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 401,1 mil milhões de euros ao setor privado, segundo o banco central.

A subida verificada, explica, "resultou do incremento de 2,5 mil milhões de euros no endividamento do setor público e de 0,9 mil milhões de euros no endividamento do setor privado".