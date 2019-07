Actualidade

Pelo menos 15 pessoas morreram e 28 ficaram feridas num acidente com um minibus que transportava migrantes na província de Van, na Turquia, informou hoje a agência de notícias DHA.

O acidente ocorreu ao meio-dia local (09:00 em Lisboa) perto da fronteira com o Irão, quando os migrantes, incluindo mulheres e crianças, entravam, alegadamente de forma ilegal, na Turquia.

As autoridades já iniciaram uma investigação para apurar as causas do acidente e a identidade e nacionalidade das vítimas, estimando-se que sejam todas estrangeiras.