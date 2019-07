Actualidade

A subconcessionária Rotas do Algarve Litoral (RAL), responsável pela EN125, anunciou hoje "a sua intenção de rescindir o contrato de subconcessão do Algarve Litoral", tendo comunicado a decisão à Infraestruturas de Portugal (IP).

"A rescisão tem como fundamento o facto de, decorridos mais de dez anos sobre a assinatura do contrato de subconcessão, a IP não ter ainda reunido as condições legais para efetuar todos os pagamentos acordados entre as partes, não cumprindo dessa forma o acordado", lê-se na mesma nota.

No comunicado, a subconcessionária adianta que, em conjunto com os seus acionistas, efetuou "ao longo dos últimos dez anos um investimento superior a 200 milhões de euros" no empreendimento e acredita que "fez tudo ao seu alcance no sentido de assegurar o serviço público, ao qual estava obrigada e vinculada".