Actualidade

O Governo nomeou hoje Nuno Freitas como novo presidente da CP - Comboios de Portugal, num Conselho de Administração alargado a cinco elementos, sucedendo a Carlos Nogueira, cujo mandado terminava no final deste ano.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, o Governo nomeou também Pedro Miguel Sousa Pereira Guedes Moreira, Maria Isabel de Magalhães Ribeiro, Pedro Manuel Franco Ribeiro e Ana Maria dos Santos Malhó, respetivamente para os cargos de vice-presidente e vogais do Conselho de Administração da CP.

Ana Malhó é a única administradora que transita da anterior administração, que tinha três elementos e que agora é alargada para cinco.